Classifica marcatori serie B: un poker di bomber in vetta

Petrelli si, Montalto quasi, Iemmello verso il no. Questa la situazione attuale, per quanto riguarda gli obiettivi di mercato della Reggina, quando al gong mancano ormai soltanto sei giorni. “Dietro il mancato annuncio...

L’idea della Reggina era quella di confermare Gabriel Charpentier. fino al termine della stagione, ma il nuovo infortunio subito col Lecce (ed ulteriore stop di un mese e mezzo/due), potrebbe cambiare le carte in tavola. In...

Con il gol messo segno nell’ultima giornata, l’attaccante del Venezia Francesco Forte raggiunge in cima alla classifica marcatori di serie B il terzetto composto da Coda, Diaw e Mancuso. Sono adesso in quattro a guidare la...

E’ l’esterno sinistro, Gianluca Di Chiara, il calciatore della Reggina più utilizzato in questa stagione. Per lui, infatti, 21 presenze in campo (comprese le gare di Coppa Italia) per un totale di 1.425 minuti. Il minutaggio...