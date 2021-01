Serie B, i FLOP della 19^ giornata

Vicenza e Pordenone, occasione persa. Joronen, papera decisiva. Pescara troppo “molle”, il Lecce può fare di più.

FLOP SQUADRE

1)Vicenza-Quella di Reggio Emilia poteva essere la gara della svolta, ma i biancorossi hanno clamorosamente steccato. Gli avversari ringraziano, e tornano a vincere dopo 8 giornate.

2)Pescara-Il delfino consente alla Salernitana di uscire dalla crisi. L’atteggiamento sbagliato ed arrendevole, è certificato dalle dichiarazioni post-gara di Breda e Sebastiani.

FLOP CALCIATORI

1)Jesse Joronen (Brescia)-La conclusione di Frattesi tutto è tranne che imparabile, ma il pipelet finlandese incappa in una clamorosa papera che condanna il Brescia al terzo ko di seguito.

2)Davide Diaw (Pordenone)-Ha numeri da serie A, non per niente il Torino sta cercando di portarlo in granata. Il rigore calciato sul palo a Cosenza, tuttavia, grida vendetta…

FLOP ALLENATORI

1)Eugenio Corini (Lecce)-La clamorosa rimonta salva il Lecce dal ko, ma così come successo a Reggio, anche contro l’Empoli i salentini non hanno convinto.

2)Attilio Tesser (Pordenone)-Così come a Frosinone, anche a Cosenza i suoi tirano il freno a mano, mancando la vittoria. Un tempo in superiorità numerica, ma il gol non arriva.

fer.iel.