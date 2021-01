Reggina, non solo rimonte subite: per gli amaranto c’è anche un dato incoraggiante

Quinta rimonta subita fuori casa, sedici punti persi tra primo e secondo tempo. I numeri e le statistiche (clicca qui), mettono in evidenza una criticità a cui gli amaranto non sono ancora riusciti a rimediare. Più che di criticità, si arrivati a questo punto si può parlare di cronicità, visto che la situazione dura dalla quinta giornata.

Restando sulle gare giocate fuori casa, tuttavia, emerge anche un dato che lascia ben sperare per il prosieguo. Lontano da casa, la Reggina guidata da Baroni ha sempre trovato la via del gol, ponendo fine ad un’astinenza realizzativa durata per tre gare consecutive (Empoli, Monza e Chievo Verona). Quattro centri in altrettante trasferte (Vicenza, Reggio Emilia, Ascoli e Frosinone), che hanno fruttato cinque punti.

Sotto la gestione del tecnico toscano, soltanto nella sconfitta casalinga contro il Lecce, Loiacono e compagni non sono riusciti a superare il portiere avversario.