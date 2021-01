Reggina, maledetti secondi tempi: i punti persi salgono a sedici

Il bicchiere mezzo pieno dice che la Reggina ha aggiunto un altro punticino nella corsa alla salvezza, ma va considerato anche il bicchiere mezzo vuoto, che mette in evidenza l’ottava rimonta subita al rientro dagli spogliatoi.

Per l’ottava volta in stagione, la compagine dello Stretto ha “peggiorato” il risultato maturato al termine del primo tempo. In trasferta, era già successo a Lignano Sabbiadoro (Pordenone), Empoli, Monza ed Ascoli. Un calo evidente, che fino ad oggi è costato 16 punti.

Di seguito, il riepilogo dei “secondi tempi da incubo” degli amaranto.

Pordenone-Reggina: 0-1 fine primo tempo, 2-2 risultato finale. Punti persi: 2.

Empoli-Reggina: 0-0 fine primo tempo, 3-0 risultato finale. Punti persi: 1.

Reggina-Pisa: 1-0 fine primo tempo, 1-2 risultato finale. Punti persi: 3.

Monza-Reggina: 0-0 fine primo tempo, 1-0 risultato finale. Punti persi: 1.

Reggina-Venezia: 1-0 fine primo tempo, 1-2 risultato finale. Punti persi: 3.

Reggina-Cittadella: 1-1 fine primo tempo, 1-3 risultato finale. Punti persi: 1.

Ascoli-Reggina: 0-1 fine primo tempo, 2-1 risultato finale: Punti persi: 3.

Frosinone-Reggina: 0-1 fine primo tempo, 1-1 risultato finale. Punti persi: 2.