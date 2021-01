Reggina, la classifica marcatori: Folo insegue Liotti

Reggina 2020/2021, la classifica dei marcatori amaranto: per il giovane centrocampista è arrivata la terza gioia stagionale.

Secondo gol in quattro partite per Michael Folorunsho, diventato ormai uno dei punti fermi della Reggina 2020/2021. Con la botta imparabile che si è insaccata sotto l’incrocio difeso da Bari, l’ex Lazio ha raggiunto quota tre, staccando Menez e Crisetig e portandosi da solo in seconda posizione.

La vetta della classifica, occupata sempre da Liotti, adesso dista solo due marcature.

In queste prime diciannove giornate, la compagine dello Stretto è andata a segno diciassette volte, con nove marcatori diversi.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

5: Daniele Liotti.

3: Michael Folorunsho.

2: Jeremy Menez,Lorenzo Crisetig.

1: Nicola Bellomo, Nicolò Bianchi, Kyle Lafferty. German Denis, Mario Situm.