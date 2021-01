Mercato Reggina, cinque amaranto restano con la valigia in mano…

Nonostante le uscite di Peli, Lafferty, Mastour, Rolando e De Rose, il mercato in uscita del club dello Stretto è ancora lontano dall'essere completato.

Non solo ulteriori rinforzi. La Reggina deve “correre” anche sul fronte uscite, dal momento che ci sono calciatori da piazzare un po’ in tutti i reparti.

Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, ha fato il punto della situazione su quelle che dovrebbero essere le uscite imminenti.

<<La buona prestazione offerta a Frosinone da Plizzari- si legge-unita all’infortunio di Nicolas, ancora in corso di valutazione, spalanca le porte dell’addio ad uno tra Guarna e Farroni. Gli altri indiziati, sono Marcucci e Vasic>>.

Più complessa, la situazione di Gasparetto e Bellomo. <<Anche per Gasparetto e Bellomo il fronte cessioni resta aperto, ma in entrambi i casi bisognerà trovare una sistemazione adeguata. Il difensore sembra aver rifiutato definitivamente la Sambenedettese, mentre il fantasista, in Lega Pro, accetterebbe solo il Bari>>.

