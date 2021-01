Mercato Reggina, attaccante cercasi: è il giorno di Petrelli e della risposta di Iemmello…

Reggina impegnata su più fronti. Gli amaranto devono risolvere l’emergenza attacco, sotto la gestione Baroni fino ad oggi non è arrivato nemmeno un gol dalle punte di ruolo.

I nomi “caldi”, continuano ad essere quelli di Petrelli, Iemmello e Montalto.

<<Quella di oggi- si legge su Gazzetta del Sud- si preannuncia come una giornata cruciale. Salvo ribaltoni clamorosi, in queste ore gli amaranto ufficializzeranno il prestito di Elia Petrelli (19): mezzi fisici imponenti per il ragazzo cresciuto tra Ravenna, Cesena e Juventus, le convocazioni nelle giovanili azzurre confermano che si tratta di un elemento dalle indiscusse potenzialità. Il club dello Stretto tuttavia, ha bisogno di cautelarsi anche con uno o due elementi di esperienza, per non caricare tutto il peso delle aspettative su un giovane che ha iniziato col professionismo da pochi mesi>>.

Il tira e molla con Iemmello, è ormai agli sgoccioli. <<La Reggina-prosegue il quotidiano- avrebbe il placet del Benevento, proprietario del cartellino, ma il calciatore, che nei giorni scorsi ha detto “no” alla Virtus Entella, continua a sfogliare la margherita, anche perché le offerte non mancano. Gli amaranto non possono più aspettare, ed hanno fissato per oggi la deadline: dentro o fuori, il classe ’92 dovrà decidere entro stasera>>.

Capitolo Montalto. <<Anche per Adriano Montalto (32), si attendono risposte, ma in questo caso è il Bari a doverle dare, in quanto con il giocatore è stato già raggiunto un accordo di massima (contratto di un anno e mezzo). La Reggina è pronta ad accogliere il centravanti di Erice, ma solo se l’acquisto potrà essere effettuato a parametro zero>>