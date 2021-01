La Reggina e l’emergenza attacco, Baroni aspetta ancora il primo gol di una punta

Attaccanti cercasi. In attesa di sbloccare le trattative di mercato in corso (clicca qui), la Reggina continua a fronteggiare quella che ormai è diventata una vera e propria criticità. La rescissione di Lafferty, i nuovi infortuni di Charpentier e Rivas, l’accantonamento di Vasic: in questo momento, mister Baroni può schierare come punta il solo Menez, visto che, come ammesso dallo stesso tecnico, El Tanque Denis è ancora alle prese con dei piccoli problemi fisici.

Analizzando la gestione del mister fiorentino, emerge un ulteriore dato, che la dice lunga sulla necessità di reperire dal calciomercato almeno due attaccanti.

Considerando Bellomo un fantasista (il numero 10, ha risolto nel finale la gara di Reggio Emilia), la Reggina targata Baroni non è mai andata a segno con una punta. In sette gare, oltre alla rete di Bellomo sono arrivate quelle di Liotti, Folorunsho e Bianchi, con i primi due che hanno trovato il gol in due occasioni.

In tutto il girone d’andata inoltre, la compagine dello Stretto ha potuto contare su quattro reti dei propri attaccanti: due le ha realizzate Menez (a secco dalla seconda giornata), una Denis ed una Lafferty. Un trend da cambiare velocemente, per raggiungere posizioni di classifica più serene.