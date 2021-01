Frosinone-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Folorunsho centra il tris

Il sondaggio di Rnp ha incoronato il centrocampista ex Bari come migliore in campo degli amaranto nella sfida contro il Frosinone

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Jérémy Ménez, Michael Folorunsho e Lorenzo Crisetig sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la diciannovesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta al ”Benito Stirpe” contro il Frosinone e terminata con il risultato di 1-1.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria di Michael Folorunsho, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Il centrocampista italo-nigeriano, schierato da Baroni sulla trequarti a sostegno di Ménez, ha siglato il suo terzo gol in questo campionato, battendo Bardi con un piattone che ha gonfiato la rete in seguito ad un’azione corale. Forza ed efficacia in mezzo al campo, in più un intervento provvidenziale su un tiro a botta sicura di Carraro a pochi metri dalla porta difesa da Plizzari.

”Folo” ha raccolto 138 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Quarantanove sono andate all’indirizzo di Ménez, due sole a Crisetig.

Appuntamento a lunedì 1 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Salernitana.