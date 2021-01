Basket, ancora una sconfitta per la Pallacanestro Viola

Nel derby calabrese la Pallacanestro Viola cede a Catanzaro. Gli uomini di Coach Bolignano, orfano di Mascherpa, sono riusciti giocarsela fino all’ultimo istante, vendendo cara la pelle ai padroni di casa. Finirà 73-69 in favore della Mastria Catanzaro. Primi tre quarti completamente a favore dei catanzaresi, ultima frazione di gioco con il tentativo di rimonta della compagine reggina di Bolignano. All’intervallo punteggio di 40-27 in favore della Mastria, al rientro Viola che sembra già aver finito la benzina e scivola fino al -15, scarto con il quale si chiuderà il terzo periodo.

“Nel quarto periodo Catanzaro non ha fatto i conti con il cuore di una Viola tutt’altro che morta. Incredibile parziale di 2-15 nei primi 5 minuti del quarto in favore del team neroarancio, con Roveda, Gobbato e capitan Barrile sugli scudi, oltre al solito Genovese, che permettono addirittura alla Viola di effettuare il sorpasso a tre dalla fine grazie ad un canestro di Gobbato. Catanzaro però non si arrende ed effettua il controsorpasso trascinata dal solito Battaglia. Sarà lo stesso Battaglia negli ultimissimi secondi di gioco a fare 1 su 2 in lunetta, portando Catanzaro sul +2. La Viola ha la palla della vittoria con Gobbato che ci prova da 3 punti, ma il suo tiro si stampa sul ferro. Termina 73-69 in favore della Mastria. Seconda vittoria in campionato per Catanzaro, la prima fra le mura amiche del PalaPulerà” si legge nella nota della Pallacanestro Viola.

TABELLINI

Mastria Sport Academy Catanzaro – Pallacanestro Viola Reggio Calabria 73-69 (24-14, 16-13, 21-19, 12-23)

Mastria Sport Academy Catanzaro: Pasquale Battaglia 20, Francesco Morciano 15, Gabriele Petronella 13, Marco Cucco 7, Gioele Moretti 6, Daniele Tomasello 6, Franco Gaetano 4, Andrea Procopio 2, Roman Tchintcharauli 0, Matteo Mastria 0 , Gabriele Scianaro 0, Jovan Miljanic 0. Coach Tunno

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 28, Edoardo Roveda 13, Enrico maria Gobbato 13, Fortunato Barrile 9, Yande Fall 4, Marco Prunotto 2, Giovanni Centofanti 0, Paolo Frascati 0, Federico Romeo 0, Giulio Mascherpa 0. Coach Bolignano