Accadde oggi: la Reggina espugna Bari e rinvia l’incubo…

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: stagione 2013-2014, Bari 0 Reggina 1.

25 gennaio 2014, serie B, 1^ giornata di andata. La stagione del centenario amaranto, iniziato tra entusiasmo e velleità, si sta trasformando in un incubo: la Reggina annaspa negli ultimi posti della classifica, la vittoria manca da oltre tre mesi.

Nella prima gara dell’anno solare, la compagine dello Stretto si presenta con il terzo cambio di panchina: dopo l’esonero-bis di Atzori, la guida tecnica adesso è affidata al duo Zanin-Gagliardi, con quest’ultimo che torna ad allenare a distanza di diciassette anni, dopo aver diretto a lungo l’area-osservatori del club di Lillo Foti.

Nella sfida salvezza del San Nicola di Bari, gli amaranto sembrano avere un piglio diverso rispetto al recente passato, e dopo un solo giro di lancette colpiscono con Maicon, il quale da due passi mette dentro sul traversone da sinistra di Fischnaller. Trovato il preziosissimo vantaggio, Di Michele e compagni iniziano a difendersi con le unghie e con i denti, sorretti da un modulo (4-1-4-1) attendista ma al tempo stesso efficace, che può contare anche sul supporto di Antonino Barillà, appena rientrato dal prestito alla Sampdoria .

La seconda svolta del pomeriggio pugliese, arriva al 51′: Dall’Oglio commette un errore madornale in ripiegamento su Sciaudone, l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Defendi, ma Pigliacelli, arrivato per difendere i pali della Reggina dopo il disastro-Benassi e l’infortunio di Zandrini, diventa protagonista assoluto: il portiere scuola Roma respinge il rigore, ed un secondo dopo neutralizza anche il successivo tentativo firmato Fedato. Bari 0 Reggina 1, è la prima vittoria esterna del campionato. Una risalita che proseguirà per qualche altra settimana, prima di rivelarsi soltanto un’illusione…