Ex amaranto, De Rose si presenta ai suoi nuovi tifosi: “Palermo è una piazza che non si discute”

Sabato la firma su un contratto di un anno e mezzo, domenica la prima presenza in maglia rosanero, seppur da subentrato. Per Ciccio De Rose, quello col Palermo è stato un autentico debutto-lampo.

L’ex capitano della Reggina, è stato presentato oggi a stampa e tifosi.

“Palermo è una piazza che non si discute- ha dichiarato-non ci ho messo nemmeno un minuto ad accettare. Credo in questo progetto ed in questa squadra. Questa estate il mio arrivo è saltato perché la Reggina mi ha ritenuto incedibile, quindi non avevamo neanche trattato l’argomento. La vittoria dell’anno scorso con la Reggina? Il segreto erano la fame e l’unione del gruppo. Con mister Toscano ho un rapporto speciale, che va oltre il calcio. La Reggina fa parte del mio passato, adesso non ne voglio neanche parlare: lì ho passato momenti magnifici, che resteranno per sempre nella mia mente, ma ora però faccio parte del Palermo e darò tutto per la maglia del Palermo”.