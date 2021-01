Reggina, Crisetig sarà squalificato: per Faty può arrivare il debutto da titolare

Lorenzo Crisetig salterà per squalifica la sfida tra Reggina e Salernitana, in programma lunedì 1 febbraio allo stadio Granillo e valida per la prima di ritorno. I tifosi amaranto speravano in un possibile ricorso del club, visto che il mediano amaranto, in diffida prima di Frosinone, si è visto sventolare un cartellino giallo per un fallo che in realtà è stato commesso da Cionek.

In realtà, il referto del signor Serra di Torino dovrebbe far emergere che Crisetig è stato ammonito per proteste, chiudendo così ogni discorso.

Un’assenza importante per Baroni, che era stato costretto a fare a meno del numero 8 già in occasione di Reggina-Lecce (in quel caso, il forfait era dovuto all’infortunio rimediato ad Ascoli). Per sopperire alla mancanza dell’ex Inter, il tecnico amaranto potrebbe decidere di puntare dal primo minuto su Ricardo Faty, ormai completamente recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a stare fermo per oltre due mesi. Si tratterebbe del debutto da titolare in campionato per l’ex Roma e Marsiglia (utillizzato nel finale di gara dello Stirpe, proprio al posto di Crisetig), il quale garantirebbe esperienza e fisicità.

L’altra soluzione, porterebbe ad un ritorno di Folorunsho sulla linea mediana, ma a quel punto resterebbe il rebus inerente il ruolo di trequartista centrale, che potrebbe essere ricoperto o da Menez o da Rivas, qualora l’honduregno riuscisse a recuperare per il match contro i granata.