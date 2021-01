Serie D, 13^ giornata: colpaccio Rende contro il Messina capolista, 4 partite rinviate

In Serie D ancora un turno di campionato giocato praticamente a metà con ben 4 partite rinviate, tra le quali le sfide riguardanti Cittanovese, Roccella e San Luca. Tra i cinque incontri disputati, spicca il clamoroso successo del Rende, ora non più ultimo, contro la capolista ACR Messina: la squadra di mister Napoli va sul triplo vantaggio con Gozzerini, Garritano e Ferchichi, rischiando poi di dilapidare tutto subendo la doppietta di Aliperta con oltre mezz’ora da giocare; il risultato tuttavia non muterà più. Sconfitta casalinga invece per il Castrovillari, battuto di misura dalla Gelbison; per la squadra di Franceshini si è trattato della seconda partita in quattro giorni dopo quasi un mese di stop.

SERIE D GIRONE I – 13^ giornata (24/01/2021)

Castrovillari-Gelbison 0-1

Dattilo-Cittanovese rinviata

FC Messina-Licata rinviata

Paternò-Acireale 1-0

S. Maria del Cilento-Marina di Ragusa 3-3

Rende-ACR Messina 3-2

Roccella-Rotonda rinviata

San Luca-Biancavilla rinviata

Troina-Sant’Agata 0-0

Classifica

25 ACR Messina

21 San Luca*

20 Acireale**

20 Gelbison*

20 FC Messina***

18 Licata*

18 Paternò*

18 S. Maria del Cilento*

16 Cittanovese**

16 Dattilo**

15 Biancavilla** (-1)

15 Castrovillari***

15 Rotonda**

10 Roccella**

10 Sant’Agata

10 Troina**

8 Rende

7 Marina di Ragusa***

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno