A Frosinone si è rivisto in campo Alessandro Plizzari, chiamato nell’intervallo a sostituire Nicolas infortunatosi nella prima frazione. Per il giovane portiere scuola Milan è stato un ritorno tra i pali improvviso, ma il ragazzo si è fatto trovare pronto, cancellando con un secondo tempo da protagonista le critiche seguite alle incertezze del passato. Nell’arrembaggio finale del Frosinone, a caccia prima del pari, poi del gol da tre punti, gli interventi di Plizzari sono risultati determinanti per consentire alla Reggina di portare a casa almeno il pareggio. Kastanos e Salvi in particolare lo chiamano a due interventi non facili, ma Plizzari risponde ottimamente. Purtroppo per lui e per la Reggina, i ciociari trovano comunque la via del gol su calcio di rigore, facendo sfumare ancora una volta in dirittura d’arrivo la vittoria.