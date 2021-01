Reggina, “gialli pesanti”: due titolari salteranno il prossimo match

Scatta la squalifica per due calciatori amaranto, giunti allo ''Stirpe'' già con l'etichetta di 'diffidati'

Per una nota positiva che arriva, ce n’è una negativa che non si fa attendere. La Reggina è tornata da Frosinone con un punto pesante, tutt’altro che da buttare viste le dinamiche con le quali è arrivato. Baroni si gode il risultato positivo in un campo difficile (con la consapevolezza di aver giocato soltanto 45′, i primi), ma al contempo dovrà fare i conti con due ammonizioni ‘pesanti’ arrivate allo ”Stirpe”.

Diffidati

I cartellini gialli rimediati contro i gialloblu da parte di Crisetig e Di Chiara, infatti, costringeranno il tecnico fiorentino a dover rinunciare ai due calciatori nella prossima partita contro la Salernitana, in quanto già diffidati al momento della sanzione da parte dell’arbitro Serra, che ha dunque fatto scattare la squalifica per il turno successivo (prima giornata del girone di ritorno in programma lunedì 1 febbraio alle 21).



Gli episodi

Tuttavia, se nel caso dell’esterno sinistro l’intervento da dietro ai danni di Tribuzzi può tranquillamente considerarsi legittimamente punibile, non si può dire la stessa cosa sul giallo inflitto a Crisetig. Un abbaglio clamoroso, infatti, ha portato il direttore di gara ad estrarre il cartellino ai danni del regista amaranto, quando ad effettuare realmente il fallo è stato il difensore Cionek. Probabilmente ingannato dal movimento della gamba di Crisetig (seppur lontano circa un metro e mezzo dal punto in cui è stato commesso il fallo), Serra non è tornato sui suoi passi nonostante le spiegazioni del centrocampista friulano.

In attesa di capire se il club amaranto farà ricorso o meno a riguardo (attraverso la prova tv), ad oggi la Reggina si presenterebbe alla prossima sfida con la Salernitana senza due pedine molto importanti per lo scacchiere di Baroni, con Crisetig che aveva appena ripreso le chiavi del centrocampo dopo qualche problema muscolare ed un Di Chiara in grande spolvero da diverse uscite a questa parte.