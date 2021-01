Reggina, buona la prima da titolare di Micovschi

Un'ora a buon ritmo sia per il ragazzo che per la Reggina, poi il fisiologico calo fisico

Prima da titolare in maglia amaranto per Claudiu Micovschi dopo il quarto d’ora nel finale di match contro il Lecce; nella partita dello “Stirpe” il giovane rumeno ha seguito un po’ il rendimento generale della squadra, in cui ad un gran primo tempo ha fatto seguito una ripresa in calo.

Nei primi 45′ Micovschi ha mostrato buoni numeri, per qualità, tasso tecnico e combattività, mettendo a dura prova in più di una circostanza la difesa del Frosinone. L’ex Genoa sfiora anche il gol del vantaggio in avvio di partita con un’azione personale che lo porta a calciare con il mancino da fuori, palla che esce di poco oltre la traversa.

Nella ripresa, fatta eccezione per un paio di accelerazioni interessanti in avvio, quando ancora la Reggina viaggia sulla scia del primo tempo, il ragazzo piano piano svanisce dal campo come accaduto ai compagni, sia per la stanchezza che inizia a farsi sentire che per la crescita del Frosinone. Sfinito, lascia il posto a Liotti nell’ultimo quarto d’ora. Nel complesso la prestazione di Micovschi è stata promettente, le sue caratteristiche potranno tornare molto utili alla Reggina nel girone di ritorno.

d.g.