Frosinone-Reggina, i voti dei Quotidiani: poche insufficienze, Folo e Plizzari tra i migliori

Ultime News

24 gennaio 1999, serie B, ultima giornata di andata. La Reggina ha completamente riscritto la storia di una stagione che inizialmente la vedeva nei bassifondi, i 21 punti conquistati in 10 partite fanno degli amaranto una realtà...

A Frosinone si è rivisto in campo Alessandro Plizzari, chiamato nell’intervallo a sostituire Nicolas infortunatosi nella prima frazione. Per il giovane portiere scuola Milan è stato un ritorno tra i pali improvviso, ma...

Dopo il pareggio della Reggina a Frosinone, questi i voti assegnati dai Quotidiani ai calciatori amaranto. Quasi tutti sopra la sufficienza, premiati sopratutto Plizzari autore di alcuni interventi decisivi, Folorunsho in gol...

Per una nota positiva che arriva, ce n’è una negativa che non si fa attendere. La Reggina è tornata da Frosinone con un punto pesante, tutt’altro che da buttare viste le dinamiche con le quali è arrivato. Baroni si...

Reggina

Fattore campo determinante nelle 7 partite della 19^ giornata di Serie B disputate tra venerdì e sabato, in attesa dei posticipi in programma tra domenica e lunedì. Successi interni per Entella, Venezia, Reggiana e Salernitana,...