Primo gol tra i professionisti per Hachim Mastour, con la maglia del Carpi. L’ex Reggina, trasferitosi in Emilia da poche settimane, alla sua terza partita con il Carpi sblocca il punteggio nella trasferta di San Benedetto del Tronto dopo dieci minuti di gioco. Purtroppo per lui, l’acuto non basta: la sua squadra viene rimontata dalla Sambenedettese che dilaga e vince il match con il punteggio finale di 5 a 1.

Per Mastour si tratta della prima rete tra i professionisti.