Dopo un primo tempo quasi perfetto, la Reggina si fa agguantare dal Frosinone crollando nella ripresa. Dal solito blackout nella ripresa a Plizzari: le ”cinque verità” di Frosinone-Reggina secondo RNP.

✅BRAVI PER 45′- Tenaci, organizzati e propositivi. Il primo tempo dello ”Stirpe”, per la Reggina, è sicuramente il punto da cui ripartire in vista della prossima gara contro la Salernitana. Primi 45′ nei quali gli uomini di Baroni, oltre ad azzeccare l’approccio alla gara, hanno messo in difficoltà Rohden e compagni, spesso sottomessi dagli attacchi di marca amaranto. Un primo tempo quasi perfetto dove il Frosinone non ha trovato spazi. Era iniziata così bene…

✅IL SOLITO BLACK-OUT- Il problema, però, è sempre lo stesso. Un copione che si ripete quello del blackout nei secondi tempi, che anche a Frosinone ha colpito la Reggina, paralizzandola per gran parte della ripresa. E’ un aspetto, preoccupante, che oramai lo si avverte con frequenza e che, partita dopo partita, sembra anche costare diversi punti in classifica. Numeri alla mano, infatti, se le gare durassero 45′ ad oggi la Reggina avrebbe ben quattordici punti in più rispetto ai 18 attuali.

✅PLIZZARI ‘RESPINGE’ LE CRITICHE – Sono bastati 45′ ad Alessandro Plizzari per spazzare via le critiche delle settimane passate e riaffermarsi tra i pali, dove il portiere scuola Milan (subentrato nella ripresa a Nicolas) ha effettuato diversi interventi sbarrando la porta agli attacchi dei ciociari. Notevole il riflesso di farsi trovare pronto all’improvvisa chiamata del tecnico ed incidere da protagonista.

✅FISCHI PER FIASCHI- Cionek per Crisetig. E’ stata questa, al 33′, la svista dell’arbitro Serra di Torino in seguito ad un fallo a centrocampo, che ha portato all’ammonizione il centrocampista amaranto piuttosto che il difensore. E’ evidente come il direttore di gara abbia confuso il giocatore da sanzionare, così come lo è il fatto che questo clamoroso abbaglio, ad oggi, costerà un turno di squalifica all’incolpevole Crisetig.

✅URGONO RINFORZI- Il messaggio di Baroni a fine partita è stato chiaro. Questa squadra ha bisogno di essere rinforzata, specie per dare soluzioni in più al tecnico, che nella giornata di ieri, soprattutto nella ripresa, le avrebbe certamente gradite. ”Il non aver potuto mettere delle risorse con un determinato tipo i caratteristiche ti porta ad andare in sofferenza. Speriamo che dal mercato arrivi qualcuno per darci una mano. Se ieri avessi avuto degli attaccanti, li avrei messi tutti”. Questa Reggina necessita di rinforzi in modo tale da mantenere alta l’intensità e non incombere nei continui blackout dei secondi tempi: è questa la verità sostanziale…