Accadde oggi: Giacchetta “mata” il Toro, un altro passo verso la A…

24 gennaio 1999, serie B, ultima giornata di andata. La Reggina ha completamente riscritto la storia di una stagione che inizialmente la vedeva nei bassifondi, i 21 punti conquistati in 10 partite fanno degli amaranto una realtà del campionato cadetto.

Dopo aver pareggiato sul difficile campo della Ternana, per i ragazzi di Gustinetti arriva l’ennesima “prova di fuoco”. In un Granillo da brividi, si presenta il Torino di Emiliano Mondonico, corazzata del torneo insieme all’Hellas, ma Reggio crede in un’altra impresa e non vuole smettere di sognare la serie A. “Noi e voi nella storia”, recita la coreografia di una Curva Sud letteralmente gremita: il messaggio degli Ultras ha un doppio significato, riferito sia alla squadra amaranto che alla tifoseria granata, con la quale da un anno il rispetto reciproco si è tramutato in un vero e proprio gemellaggio.

A scrivere un pezzo di storia, quel pomeriggio, è Simone Giacchetta, capitano di mille battaglie al suo ottavo anno in riva allo Stretto. Al minuto 32, su un piazzato proveniente dalla sinistra, Jack anticipa compagni ed avversari, mandando sul palo più lontano con un gran colpo di testa. Per Casazza, portiere del Toro, non c’è niente da fare: il Granillo impazzisce, il risultato non cambierà più.

Reggina-Torino 1-0, proprio contro i piemontesi, un girone dopo, si avvererà quanto previsto quel 24 gennaio dalla Curva Sud. Ma questa, è un’altra storia…

Di seguito, la formazione amaranto.

REGGINA-TORINO 1-0 (24-1-1999)

Reggina: Orlandoni, Martino, Ziliani, Giacchetta, Sussi, Cozza (Napolitano), Firmani, Briano (Pinciarelli), Poli, Artico (Oldoni), Possanzini. Allenatore: Gustinetti.

Marcatore: 32′ pt Giacchetta.