I TOP di Frosinone-Reggina: l’asse Menez-Folorunsho funziona

Gara sulla carta insidiosa quella della Reggina oggi contro il Frosinone che ha evidenziato ormai il solito cliché. Primo tempo dominato dagli amaranto e secondo tempo in calo con gli ultimi 20 minuti, giocati in apnea, che costano la vittoria, ma quantomeno oggi non producono una sconfitta.

Sugli scudi le prestazioni di Folorunsho, Menez e Crisetig.

Michael Folorunsho è diventato ormai presenza fissa nei top amaranto. Dall’arrivo di mister Baroni è stato un crescendo di prestazioni. Anche oggi sfodera una super gara, impreziosita dalla rete del vantaggio Reggina. Minuto 29, Situm vede un taglio stupendo di Menez che si infila tra le maglie ciociare e dal fondo scodella una palla al centro dell’area per l’indisturbato Folorunsho che di piatto mette il pallone sotto la traversa. La crescita è continua e costante. Una delle migliori notizie di questa prima parte di campionato.

Jeremy Menez è un fuoriclasse per la categoria e quando il fisico e la condizione lo accompagnano può diventare devastante. Si smarca in modo impeccabile, telecomandando il lancia a Situm, poi l’appoggio al centro per Folorunsho è da grande giocatore. Sul finale della prima frazione di gara, Bianchi con un cross lo pesca libero al centro dell’area, ma mentre prepara la stoccata viene caricato da dietro da Maiello. Intervento dubbio, con il rigore che sembra starci, ma l’aver cercato di rimanere in piedi del francese potrebbe aver tratto in inganno l’arbitro che invece ha fatto proseguire. In netta ripresa.

Lorenzo Crisetig il solito faro del centrocampo della squadra di Baroni. Forse un po’ imbrigliato dalla gabbia che mister Nesta gli ha preparato, ma è imprescindibile per la squadra dello Stretto. Pura poesia la palla che offre a Di Chiara liberandolo a tu per tu con Bardi, che il terzino non riesce a tramutare in gol. Viene ammonito giallo pesante che gli costerà la squalifica per il prossimo turno essendo in diffida. Peccato.

Giuseppe Canale