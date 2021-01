Serie B, 19^ giornata: risultati e classifica in attesa dei tre posticipi

Successi interni per Entella, Venezia, Reggiana e Salernitana, tre i pareggi, tra i quali quello della Reggina a Frosinone

Fattore campo determinante nelle 7 partite della 19^ giornata di Serie B disputate tra venerdì e sabato, in attesa dei posticipi in programma tra domenica e lunedì. Successi interni per Entella, Venezia, Reggiana e Salernitana, tre i pareggi, tra i quali quello della Reggina a Frosinone.

SERIE B – 19^ giornata (23/01/2021)

Ascoli-Chievo 0-0

Brescia-Monza (lunedì 25 ore 21)

Cosenza-Pordenone 0-0

Cremonese-Spal (domenica 24 ore 21)

Entella-Pisa 2-1 (venerdì 22)

Frosinone-Reggina 1-1

Lecce-Empoli (domenica 24 ore 15)

Reggiana-Vicenza 2-1

Salernitana-Pescara 2-0

Venezia-Cittadella 1-0

Classifica

37 Empoli*

34 Salernitana

33 Cittadella*

32 Spal*

31 Monza*

29 Chievo*

29 Lecce*

28 Pordenone

28 Venezia

27 Frosinone*

23 Pisa*

21 Brescia*

21 Vicenza

18 Cremonese*

18 Reggiana

18 Reggina

17 Cosenza

17 Entella

16 Pescara

14 Ascoli

*una partita in meno