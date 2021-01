Reggina, Ufficiale: De Rose ceduto al Palermo

Capitano della storica promozione in serie B

Il capitano lascia la Reggina. Francesco De Rose è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo, lo comunica la società amaranto attraverso una nota stampa.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Palermo FC per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Francesco De Rose. Al capitano della storica promozione della passata stagione vanno i più sinceri ringraziamenti del club per l’impegno profuso e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.