Reggina, l’addio di De Rose: ”Un orgoglio indossare questa maglia. Me ne vado in silenzio…”

”Me ne vado in silenzio così come sono arrivato, ma nel mio cuore e nella mia mente sentirò per sempre le vostre urla”. Il saluto di Francesco ‘Ciccio’ De Rose è di quelli emozionanti, l’epilogo di un’avventura che difficilmente il calciatore dimenticherà. Capitano e grande leader della cavalcata amaranto dalla C alla B, di una promozione che per Reggio e la Reggina ha avuto un sapore di rivalsa, sportiva e sociale.

Il messaggio d’addio in foto

Oggi il centrocampista classe ’87 ha firmato con il Palermo, lasciando Reggio Calabria dopo un anno e mezzo intenso, che ha voluto sintetizzare e ricordare a mezzo social.