Reggina: accordo con Montalto, adesso tocca al Bari

La Reggina ha trovato il suo attaccante. La società amaranto e Adriano Montalto, calciatore classe ’88 hanno raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2022, così come riporta Gazzetta del Sud. L’ultimo scoglio da superare, arrivati a questo punto, rimane il Bari, detentore del cartellino del classe ’88, che prima di liberare definitivamente Montalto ha la necessità di trovare un sostituto. Una volta acquistato il nuovo attaccante il Bari lascerà partire Montalto verso Reggio Calabria: il diretto interessato ha già informato i pugliesi dell’intenzione di cambiare aria e tornare a giocarsi le proprie carte in serie B. Montalto potrebbe raggiungere Reggio Calabria nella prossima settimana, resta da capire chi sarà insieme a lui il rinforzo per l’attacco di Baroni. Molto vicino il giovane Elia Petrelli, la Reggina non molla nemmeno la pista Iemmello e attende per lunedì una risposta definitiva dall’attaccante del Benevento.