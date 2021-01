Reggina, Baroni: “Dobbiamo fare più gol, se arretriamo ci snaturiamo”

Nel post-gara di Frosinone-Reggina, terminata con il punteggio di 1-1, è intervenuto mister Baroni ai microfoni di RegginaTV.

“Primo tempo giocato bene, potevamo fare più gol e c’era un rigore netto su Menez. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo con un’ottima occasione non sfruttata da Di Chiara. Ci sono poi mancate le energie nel finale, servono forze per fare quel gioco, se arretriamo ci snaturiamo. Spendiamo tante energie, si devono fare cambi e mettere forze fresche, per questo attendo notizie dal mercato. La squadra ha capito cosa voglio, i risultati non ci hanno ancora premiato nel modo giusto; i ragazzi hanno saputo soffrire, peccato per il rigore. Per il volume di gioco sono contento, dobbiamo fare più gol. Non ho rischiato Delprato dall’inizio per un problema fisico, Lakicevic ha fatto bene nonostante fosse fermo da tempo. Micovschi è andato molto bene e so che può fare ancora di più. Menez è molto importante per il gioco che voglio proporre. Non avere alternative con determinate caratteristiche ci ha portato ad essere in affanno. Da quando sono arrivato, Denis ha avuto problemi fisici vari, non era nelle migliori condizioni; Menez ha fatto bene quello che mi aspettavo da lui. Sto cercando di portare avanti un progetto e un gruppo, vedremo poi anche dal mercato chi altri arriverà. Avessi avuto altri quattro attaccanti li avrei cambiati tutti; proponiamo un gioco offensivo, serve sempre gente fresca e le alternative devono essere adeguate, soffriamo se ci abbassiamo.”