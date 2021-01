Frosinone, Nesta: “Partita cambiata totalmente nella ripresa”

Nel post-gara di Frosinone-Reggina, terminata con il punteggio di 1-1, il tecnico dei ciociari, Alessandro Nesta, ha espresso il suo pensiero al sito ufficiale del club.

“Nel primo tempo eravamo troppo bassi, uscivamo male sui terzini ed eravamo sempre in inferiorità a metà campo. In altre partite siamo riusciti a fare meglio, forse perché stavamo bene fisicamente. Il secondo tempo lo abbiamo fatto meglio, ci siamo alzati tanto mettendo un giocatore in più in avanti, trovando migliori geometrie e arrivando al tiro; la partita è cambiata totalmente. Questo modulo ci ha dato molto, siamo in un momento in cui non siamo fisicamente al 100%; dobbiamo capire tra i due moduli quale ci possa portare maggiori vantaggi. Tabanelli è stato fermo tanto, adesso si sta riprendendo ed è a disposizione; è un calciatore forte, avrà certamente più spazio in futuro.”