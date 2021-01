Reggina, Folorunsho: “È arrivata l’ora di essere noi a consolare gli avversari”

Nel post-gara di Frosinone-Reggina, terminata con il punteggio di 1-1, ai microfoni di RegginaTV è intervenuto Michael Folorunsho, autore del gol amaranto.

“Il mio gol? Una bella azione di squadra, ho abbracciato Menez che è un calciatore importante per noi, tanta parte del gol è merito suo. Ho fatto una giocata d’istinto, ho visto Menez andare sul fondo e ho fatto quel movimento, è andata bene. Stiamo facendo dei primi tempi importanti mettendo sotto squadre che puntano alla promozione. E’ normale abbassare l’intensità nella ripresa ma dobbiamo rimanere lucidi; ho le mie colpe, non sono riuscito a mantenere quel pressing del primo tempo. L’episodio dell’intervallo? Si creano scintille in campo, succede, soprattutto con i diretti avversari; il mister ha riportato ordine. Dovevamo impedire al Frosinone di giocare, fanno spendere tante energie agli avversari. Siamo riusciti a fare il nostro gioco per gran parte della partita, dobbiamo riuscire a farlo per 90′. Ce la metteremo tutta per tirarci fuori, manca poco per far vedere davvero di che pasta siamo fatti; è arrivato il momento di essere noi a dare le pacche sulle spalle agli avversari.”