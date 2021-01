LIVE! Frosinone-Reggina su RNP: 1-1 FINALE

Per l’ultima giornata del girone d’andata della serie Bkt in campo Frosinone e Reggina. Seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

* Per aggiornare il LIVE di FROSINONE-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

FROSINONE-REGGINA 1-1 FINALE

Finisce in pareggio la partita tra Frosinone e Reggina. Dopo un primo tempo a tinte amaranto, nella ripresa in campo solo il Frosinone che oltre al gol su rigore crea almeno tre palle gol, Plizzari salva più volte la porta di una Reggina che ormai ha un copione definito, passa in vantaggio ma poi si lascia rimontare.

93′ Ultimi minuti di gioco

91′ Soffre la Reggina in questi minuti finali, il Frosinone attacca ancora la Reggina non ne ha più da un pezzo

GOL FROSINONE! Tabanelli con il cucchiaio batte Plizzari dal dischetto.

Rigore per il Frosinone, fallo netto di Lakicevic.

Doppio cambio Reggina: dentro Faty e Liotti, fuori Micovschi e Crisetig

76′ Rhoden con un destro a giro, vola Plizzari a deviare in angolo.

Reggina inesistente in questi ultimi venti minuti di gioco, solo Frosinone che si avvicina al pareggio anche con Carraro, ad un centimetro dalla deviazione decisiva

75′ Ancora Plizzari, ancora su Kastanos che si libera al limite e lascia partire un sinistro pericoloso

72′ Plizzari salva sul tiro di Kastanos, Reggina che adesso è in balia del Frosinone

Ammonito anche Di Chiara: sono tre gli amaranto con il giallo, prima di lui Crisetig e Menez

69′ Brividi continui in area amaranto, il Frosinone ha chiuso la Reggina in venti metri e crea sempre pericoli per Plizzari

63′ Frosinone vicino al pareggio con Boloca per due volte

55′ Assurda scelta di Di Chiara che pescato in area amaranto a pochi centimetri dalla porta di Bardi tenta un improbabile dribbling invece di tirare, occasione sprecata

50′ La squadra di Nesta è partita meglio, il tecnico con i due cambi ed un modulo differente ha scosso i suoi che ci provano con insistenza. L’ingresso di Tribuzzi ha svegliato i suoi

47′ Frosinone subito a testa bassa in attacco, dall’angolo la girata di Brighenti finisce alta

46′ Si riparte, in porta nella Reggina c’è Plizzari, Nicolas out

Nicolas con problemi alla schiena, potrebbe chiedere il cambio

Menez cade in area locale dopo il contatto con Maiello, azione molto dubbia

35′ Provvidenziale Di Chiara che recupera e mette in angolo sbrogliando una pericolosa mischia a due passi da Nicolas

Errore dell’arbitro Serra che ammonisce Crisetig per un fallo a centrocampo, ma l’autore dell’intervento era Cionek. Con questo giallo Crisetig, diffidato, salterà il prossimo match

GOOL REGGINA! Folorunsho “abbatte” la porta di Bardi su prezioso assist di Menez, destro preciso e potente per il centrocampista amaranto.

Timido tentativo del Frosinone che si affida soprattutto ai lanci lunghi e alle palle alte per sfruttare il fisico dei due attaccanti

18′ Bordata di Di Chiara dalla distanza, Bardi vola e manda in angolo

16′ Numero di Menez che costringe Szyminski al fallo e al giallo: sulla punizione di Di Chiara bravo Bardi a respingere.

14′ Cross in mezzo di Di Chiara, Folorunsho a terra in area: per Serra tutto regolare

13′ Micovschi con un tiro a giro stupendo, palla che sorvola la traversa di pochissimo

4′ Subito mezza occasione per la Reggina prima con Menez, poi con Bianchi: nessun pericolo per Bardi

Partiti a Frosinone

FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Carraro, Maiello, Rohden, Zampano; Parzysek, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, Boloca, Beghetto, D’Elia, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Kastanos. Allenatore: Nesta.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Situm; Ménez. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Rechichi, Rossi, Stavropoulos, Faty, Bellomo, Denis, Domanico. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra di Torino (Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano). Quarto ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.

PRE PARTITA FROSINONE-REGGINA

Nei sette confronti ufficiali a Frosinone, bilancio di 2 vittorie per i ciociari, 2 pareggi e 3 successi amaranto (ultimo in coppa Italia nel 2010/2011). Tra i due tecnici Alessandro Nesta e Marco Baroni, un solo precedente, nel 2019 in serie B, con il pareggio tra Frosinone e Cremonese (squadra allenata da Baroni). Il tecnico della Reggina è anche ex della partita: ha guidato i laziali in serie A, per lui 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte in 22 panchine ufficiali, non riuscendo ad evitare la retrocessione in B. La Reggina continua ad essere la squadra che subisce di più nei 15’ finali di gioco, 9 reti subite tra 76’ e 90’, inclusi recuperi.

L’arbitro

Frosinone-Reggina sarà arbitrata da Marco Serra di Torino, assistenti Fiore e Avalos. Quarto ufficiale, Paterna. Serra ha arbitrato la Reggina nel lontano 2014, al Granilo contro il Benevento con il successo finale dei campani per 2 a 0. Nove precedenti invece con il Frosinone.