Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali: Menez, Lakicevic e Micovschi titolari

In campo alle ore 14 Frosinone e Reggina per l’ultima gara del girone d’andata di seri Bkt. Baroni recupera Crisetig in mezzo al campo, in avanti gioca Menez. Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Carraro, Maiello, Rohden, Zampano; Parzysek, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, Boloca, Beghetto, D’Elia, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Kastanos. Allenatore: Nesta.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Situm; Ménez. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Rechichi, Rossi, Stavropoulos, Faty, Bellomo, Denis, Domanico. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra di Torino (Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano). Quarto ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.