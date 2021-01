Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Ultime News

23 gennaio 2000. Nella stagione più entusiasmante di sempre, Reggio Calabria ospita per la prima volta la Juventus in una gara di campionato. E’ l’inizio del girone di ritorno, una città intera vive la favola...

Pochissimi dubbi, sull’undici amaranto che oggi scenderà in campo al Benito Stirpe. Tre quotidiani su cinque, addirittura, ipotizzano la stessa, identica formazione di partenza. Secondo Gazzetta del Sud, Gazzetta dello...

La Reggina ha trovato il suo attaccante. La società amaranto e Adriano Montalto, calciatore classe ’88 hanno raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2022, così come riporta Gazzetta del Sud....

Alle ore 14 scendono in campo Frosinone e Reggina per l’ultima giornata del girone d’andata di serie Bkt. Sette i precedenti ufficiali nel Lazio: 2 vittorie giallazzurre, 2 pareggi e 3 affermazioni calabresi (ultima in coppa...