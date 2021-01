FLOP di Frosinone-Reggina, Lakicevic macchia il debutto 

Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, ma il solito blackout sul finale della Reggina, rovina l’ennesima buonissima prestazione. In questa giornata dal sapore agrodolce, tra i Flop di giornata inseriamo uno degli ultimi acquisti amaranto Ivan Lakicevic.

La prestazione è stata più che sufficiente fino all’errore cruciale, anche in considerazione del fatto che il ragazzo è arrivato da svincolato solo pochi giorni fa ed è stato subito schierato titolare per le condizioni non ottimali di Delprato. Ha spinto con costanza e continuità per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo, anche a causa dell’abbassamento della squadra, è stato meno incisivo.

Sulla sua prestazione pesa tantissimo l’ingenuità che è costato il rigore a favore del Frosinone e che ha consentito agli uomini di Nesta di agguantare il pareggio sul finale. Su un cross di Tribuzzi, Rohden riesce ad anticiparlo ed sullo slancio il 33 amaranto non riesce a trattenere la gamba, che colpisce in pieno il centrocampista ciociaro. Rigore ineccepibile che rovina una buona prova. Peccato.

Giuseppe Canale