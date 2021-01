Le pagelle amaranto: Menez e Crisetig inventano, Folo ormai è una certezza

Amaranto dai due volti. Ennesima rimonta subita nel finale, ma questa volta arriva almeno un punto. Folorunsho su tutti, bene anche Menez, Crisetig e Di Chiara. Lakicevic, distrazione fatale. Plizzari si fa trovare pronto.

Nicolas 6-Un tempo di ordinaria amministrazione, poi anche lui si deve arrendere alla maledizione infortuni. 1′ st Plizzari 6.5-Pronto e reattivo su Castanos e Salvi, sul rigore nulla può.

Lakicevic 5.5-Mossa a sorpresa di Baroni, rovina un debutto da sufficienza piena col fallo che decreta il calcio di rigore per i padroni di casa.

Loiacono 6-Il rimaneggiato attacco locale “morde” pochissimo, il capitano sfodera muscoli e chiusure puntuali.

Cionek 6-Stavolta niente dormite, si destreggia sia al momento di anticipare che quando si tratta di spazzare senza fronzoli.

Di Chiara 6.5-Una chiusura provvidenziale in difesa, appena ha campo libero si propone sempre con puntualità.

Bianchi 6-Il lavoro “oscuro” ormai non è più una novità. Si fa notare poco, ma al tirar delle somme la sua è una gara intelligente.

Crisetig 7-Si conferma elemento indispensabile per gli amaranto. Stupendo il passaggio con cui mette Di Chiara davanti a Bardi. 32′ st Faty sv.

Micovschi 6-E’ l’emblema del pomeriggio della Reggina. Partenza sprint e gol sfiorato, nel secondo tempo va in debito d’ossigeno. 78′ Liotti sv.

Folorunsho 7 (il migliore)-Per mezz’ora spacca in due la linea centrale, trovando con merito il terzo gol in stagione. Anche lui, come Di Chiara, sfodera un provvidenziale salvataggio difensivo.

Situm 6-Spostato a sinistra, cerca sempre di creare ritmo e superiorità: a volte ci riesce, ma in alcuni casi è un po’ troppo precipitoso.

Menez 6.5-Aveva molto da farsi perdonare, ci è riuscito con alcune giocate di livello superiore ma soprattutto con l’invito che ha innescato la botta vincente di Folorunsho.

Baroni 6-La sua Reggina propone un calcio di qualità, anche oggi lo ha dimostrato per un’ora. Bisogna ancora lavorare tanto su alcuni aspetti, vedi l’evidente calo che ha ricordato tanto quello di Ascoli.