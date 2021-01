Reggina, Dalle Mura già in ritiro: disponibile a Frosinone

Il giovane difensore Dalle Mura, neo arrivo in casa amaranto in prestito dalla Fiorentina, è già a disposizione di mister Baroni. Lo comunica la stessa società in una nota ufficiale: “La Reggina comunica che il calciatore Christian Dalle Mura ha raggiunto il ritiro di Frosinone ed è a disposizione di mister Baroni già per la gara di domani”.