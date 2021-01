Mercato Reggina, no ad Antonucci: amaranto su altre piste

Valutazioni in corso in casa amaranto

La Reggina in questa sessione di mercato invernale ha lavorato soprattutto sugli esterni offensivi. Richiesta specifica del tecnico Marco Baroni alla ricerca di giocatori congeniali al suo sistema di gioco. Prima Marsura e Mustacchio, poi Mirko Antonucci, solo per citare tre nomi accostati agli amaranto. La pista che porta al giovane talento della Roma, in prestito alla Salernitana però è chiusa. La società amaranto, infatti, nonostante la disponibilità del calciatore al trasferimento, ha deciso di cambiare strategia, non ritenendo le caratteristiche del pur valido atleta, adatte al profilo ricercato.

No ad Antonucci dunque, per la Reggina resta in piedi ancora la pista Matteo Tramoni, esterno del Cagliari, ma con il trascorrere del tempo sembra perdere quotazione anche questo nome. Probabile allora che la Reggina, dopo la gara di sabato a Frosinone, possa valutare altre ipotesi sul tavolo con un profilo comunque ben preciso: calciatori giovani alla ricerca di opportunità di crescita.

In caso contrario la Reggina potrebbe non ritoccare l’organico sugli esterni d’attacco dove già trovano posto Situm, Liotti, Rivas e Micovschi.

