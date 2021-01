Mercato Reggina, derby siciliano per il centrocampista De Rose

Una partita tutta siciliana. Il centrocampista della Reggina, Francesco De Rose è sempre più vicino all’addio alla maglia amaranto. La sua prossima destinazione, con molta probabilità, sarà la Sicilia. Alla prima offerta, quella del Catania, come riporta Gazzetta del Sud questa mattina, si è aggiunta anche quella del Palermo: un derby siculo per le prestazioni dell’atleta cosentino 33enne, protagonista della promozione dello scorso anno in serie B con Mimmo Toscano.

La società rosanero aveva cercato De Rose anche durante la sessione estiva, non riuscendo a chiudere la trattativa: ci riprova adesso, innescando una vera e propria competizione con il Catania che, in anticipo, aveva mostrato interesse per il mediano. E’ una sfida a due, probabile che tra Catania e Palermo ci sia la nuova destinazione di De Rose.

v.i.