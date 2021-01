Mercato Reggina: De Rose al Palermo, lunedì la risposta di Iemmello

Ore particolarmente frenetiche in casa Reggina sul fronte mercato. Ufficializzato l’acquisto del giovane Dalle Mura in prestito dalla Fiorentina, praticamente chiusa la cessione di Francesco De Rose che si accasa al Palermo, la società amaranto adesso guarda al reparto offensivo. Discorso sempre aperto per Iemmello, con la Reggina che vuole il calciatore ma non può più aspettare: non si andrà oltre lunedì, entro quella data la società aspetta una risposta definitiva dall’attaccante del Benevento (ora a Las Palmas, cercato da altre tre squadre oltre la Reggina). Questa la scadenza fissata dalla Reggina che, comunque, continua a lavorare per portare in amaranto Adriano Montalto, attaccante del Bari. Trattativa, questa, che si muove autonomamente e non è legata al possibile ritorno in Puglia di Nicola Bellomo.

v.i.