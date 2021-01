Frosinone-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Alle ore 14 scendono in campo Frosinone e Reggina per l’ultima giornata del girone d’andata di serie Bkt. Sette i precedenti ufficiali nel Lazio: 2 vittorie giallazzurre, 2 pareggi e 3 affermazioni calabresi (ultima in coppa Italia 2010/11). Tra i due tecnici Alessandro Nesta e Marco Baroni una sola sfida tecnica ufficiale, datata 27 ottobre 2019 in B, quando fu 1-1 fra la Cremonese di Baroni e il Frosinone di Nesta. Frosinone e Reggina alla ricerca della vittoria.

Probabile formazione Frosinone

Nesta dovrebbe tornare al 3-5-2, con Brighenti, Ariaudo e Szyminski a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo spazio a Kastanos, Maiello (in ballottaggio con Carraro) e Rohden (in ballottaggio con Boloca), con Salvi e Zampano sulle fasce. Quest’ultimo si contenderà la maglia da titolare con Beghetto. In avanti, gli unici due centravanti a disposizione: Novakovich e Parzyszek.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Rohden (Boloca), Maiello (Carraro), Kastanos, Zampano (Beghetto); Novakovich, Parzyszek. All. Nesta

Probabile formazione Reggina

Uomini contati in attacco per Baroni, mentre a centrocampo recupera Crisetig che dovrebbe essere subito impiegato dal primo minuto. Conferma per la linea difensiva davanti a Nicolas, alla sua seconda presenza in porta. Dubbi sulle corsie esterne, in tre lottano per due posti, ma favoriti Situm e Liotti.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Menez. All. Baroni

Frosinone-Reggina, pronostico

Relativamente al pronostico della gara tra Frosinone e Reggina, le quote delle maggiori agenzie premiano i padroni di casa. Per Snai vittoria Frosinone 2, 20, pareggio 2,90, successo Reggina 3,85. Molto alta anche la quotazione dell’over 2.5 che è a 2,95. Per Sisal Matchpoint invece vittoria Frosinone 2,25, pareggio 2,80, vittoria Reggina 3,75.

Frosinone-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio della gara tra Frosinone e Reggina alle ore 14. La partita sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida LIVE, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook ‘Reggionelpallone”,dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).