Frosinone-Reggina, la probabile formazione gialloblu: attacco “forzato” per Nesta

E’ riprendere la via della vittoria – che manca dal 15 dicembre contro la Reggiana – l’obiettivo del Frosinone per la sfida di domani (ore 14, ”Benito Stirpe”) contro la Reggina dell’ex Marco Baroni. Sono due i punti conquistati dai ciociari nelle ultime cinque partite, per un rendimento alquanto scarso per una compagine che punta ai vertici della classifica. Consapevole di aver perso tanti punti per strada, Alessandro Nesta dovrebbe tornare al 3-5-2, con Brighenti, Ariaudo e Szyminski a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo spazio a Kastanos, Maiello (in ballottaggio con Carraro) e Rohden (in ballottaggio con Boloca), con Salvi e Zampano sulle fasce. Quest’ultimo si contenderà la maglia da titolare con Beghetto. In avanti, gli unici due centravanti a disposizione: Novakovich e Parzyszek.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOBLU

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Rohden (Boloca), Maiello (Carraro), Kastanos, Zampano (Beghetto); Novakovich, Parzyszek. All. Nesta

BALLOTTAGGI: Rohden-Boloca 70-30%, Maiello-Carraro 55-45%, Zampano-Beghetto 55-45%

INDISPONIBILI: Baroni, Luciani, ciano, volpe, Dionisi, Millico.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Stefano Martini