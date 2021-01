Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: torna Crisetig, Ménez in avanti

Punti. E’ ciò di cui è a caccia la Reggina, ancora a secco in questo avvio del 2021, partito con le sconfitte contro Ascoli e Lecce. Per Baroni, quella di domani al ”Benito Stirpe” sarà un’altra prova di forza, in seguito alla quale si potrà tracciare definitivamente la linea che chiuderà il girone di andata di questo campionato di Serie B. Per la sfida in terra ciociara, il tecnico fiorentino avrà a disposizione anche il new entry Lakicevic (arrivato in settimana), ma dovrà fare a meno degli infortunati Rivas, Charpentier, Gasparetto e Marcucci. Dall’elenco dei convocati spiccano anche i ritorni di Rossi (out da fine novembre) e Crisetig (che aveva saltato il Lecce per problemi muscolari), mentre non sono stati convocati Farroni, De Rose (in procinto che il suo trasferimenti al Palermo venga ufficializzato) e Vasic.

Consapevole dell’importanza della gara e della levatura dell’avversario, Baroni non dovrebbe discostarsi dal consueto undici titolare, che tuttavia si adatterà in qualche reparto. Le prime conferme arrivano dal blocco difensivo, dove Delprato e e Di Chiara saranno gli estremi del quartetto internamente composto dalla coppia Loiacono-Cionek. Tutti, ovviamente, davanti a Nicolas.

Seguono le due postazioni in cabina di regia, che con probabilità elevatissime saranno ricoperte da Crisetig e Bianchi. Davanti a questi ultimi, sulla trequarti dovrebbe tornare Michael Folorunsho, il quale agirà a sostegno dell’unica punta che, con molta probabilità, sarà Jérémy Ménez. Sugli esterni spazio a Situm (a destra) e Liotti (a sinistra), ma occhio alle quotazioni di Micovschi, che dopo l’impatto positivo contro il Lecce potrebbe iniziare a contendersi una maglia da titolare. L’esterno rumeno, infatti, è un mancino molto duttile che può giocare su entrambe le fasce (predilige, tuttavia, quella destra).

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Ménez. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Liotti-Micovschi 60-40%, Situm-Micovschi 60-40%

INDISPONIBILI: Gasparetto, Marcucci, Rivas, Charpentier

NON CONVOCATI: Farroni, De Rose*, Vasic

*il centrocampista si trova già a Palermo, in attesa di essere ufficializzato dalla società rosanero

Antonio Calafiore