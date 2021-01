Frosinone-Reggina, i convocati di Baroni: tornano Rossi e Crisetig, assente De Rose

La Reggina ha da poco diramato l’elenco dei convocati che prenderà parte alla trasferta ciociara in quel di Frosinone (squadra partita in aereo nel primo pomeriggio), valida per l’ultima giornata del girone d’andata. Come preventivato, Baroni perde Rivas e Charpentier, ma ritrova Crisetig. Non convocati in sette, tra questi anche De Rose e Farroni. Si rivede Marco Rossi (out da fine novembre e per la prima volta a disposizione del tecnico fiorentino) e vengono aggregati dalla Primavera i giovani Rechichi e Domanico. Di seguito, l’elenco completo dei 22 convocati:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rechichi, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Micovschi, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Domanico, Ménez.

Indisponibili: Charpentier, Gasparetto, Marcucci, Rivas, Vasic. Squalificati: nessuno.

Angelo Rechichi e Giuseppe Domanico, aggregati dalla Primavera, hanno scelto rispettivamente il numero 14 e il numero 18.