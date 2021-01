Reggina, Baroni: “Mi aspetto un segnale da Menez, deve dimostrare di esserci”

La Reggina sarà di scena domani pomeriggio a Frosinone. Dopo la rifinitura la squadra oggi partirà per raggiungere il Lazio, il tecnico amaranto Marco Baroni alla vigilia ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Reggina.

Sconfitta con il Lecce

“Non dobbiamo demoralizzarci ma solo guardare avanti. Il calcio è questo, ci sono ancora tante partite e la nostra attenzione è improntata sul lavoro e sulle prestazioni. Con il Lecce la prestazione è stata buona, è chiaro che tutti vogliamo fare risultato importante, ma ripeto non ci deve essere spazio per le recriminazioni, testa al lavoro e così abbiamo fatto in questa settimana”.

La Reggina di Baroni

“La squadra ha già dato segnali e li sta dando, la finestra di mercato aperta è sempre una situazione delicata, ci sono giocatori in uscita qualcuno arriverà a darci un mano, questo è il momento che stiamo passando, però non ci sono alibi ma ripeto solo il pensiero rivolto alla partita di domani a Frosinone.

Menez

“I rigori – ha detto Baroni – si sbagliano, non è quello: Jeremy deve dare un segnale, sia alla squadra che a se stesso. Adesso c’è una partita dove tocca a lui e lui deve dimostrare di esserci”.