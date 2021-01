Ex Reggina, Amoruso: ”Cammino deludente. Denis e Ménez prendano in mano la situazione”

Un cammino finora deludente. E’ il pensiero di Nicola Amoruso su questa prima parte di campionato della Reggina, attualmente al quindicesimo posto a quota 17 punti (in 18 partite). L’ex bomber amaranto ha espresso le sue considerazioni sulla sua ex squadra ai microfoni della Gazzetta del Sud, all’interno di un’intervista che ha abbracciato presente e passato dei suoi trascorsi in riva allo Stretto.

Amaranto bocciati al giro di boa: ”Sinceramente non mi aspettavo un girone d’andata così deludente. La classifica rispecchia un andamento che deve far riflettere. Mi auguro che il trend possa cambiare, c’è bisogno di una svolta e mi auguro che questa possa arrivare già a Frosinone”.

Tra sfortuna e qualche backout di troppo: ”La stagione è iniziata male, infortuni e squalifiche hanno condizionato il cammino della Reggina, in più pesano anche i rigori sbagliati contro Cosenza, Spal e Lecce. Denis e Ménez hanno il dovere di prendere in mano la situazione. Presto torneranno ad essere determinanti, dovranno mettersi al servizio dei più giovani”.

Tutte colpe di Toscano? "Credo proprio di no e dispiace che Mimmo sia stato esonerato. Conosce l'ambiente come pochi e penso stia soffrendo più di ogni altro nel vedere la sua Reggina in difficoltà. Baroni, comunque, è un tecnico preparato con esperienza".