Accadde oggi: Reggina-Sampdoria, il tacco di Paredes

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto. 22 gennaio 2006, la magia di Paredes in Reggina-Sampdoria.

22 gennaio 2006, serie A, 2^ giornata di ritorno. A rendere speciale quel Reggina-Sampdoria di 15 anni fa, è un gesto tecnico di rara bellezza, firmato dal centrocampista paraguaiano Carlos Paredes (4 campionati in riva allo Stretto, per un totale di oltre 100 presenze e 11 realizzazioni). Dopo soli 7 minuti dall’inizio, Paredes girò la sfera in porta alle spalle di Antonioli, con un incredibile colpo di tacco volante dall’interno dell’area blucerchiata.

Uno dei gol più belli mai visti al Granillo, che aprì la strada verso il successo. Per la cronaca, a fine primo tempo la Samp pareggiò con Kutuzov, ma dopo 1 minuto della ripresa Nick Amoruso, di testa, mise a segno la rete che valse alla Reggina di Mazzarri una vittoria importantissima ai fini della salvezza (nella foto, la Curva Sud di Reggio in quella domenica).

Di seguito, il tabellino della sfida.

SERIE A 2005/2006, 2^ giornata di ritorno (22/1/2006)

REGGINA-SAMPDORIA 2-1

Reggina: Pelizzoli, Lauro, De Rosa, Lucarelli, Modesto, Mesto, Paredes, Biondini (30′ st Missiroli), Tedesco, Cozza (46′ st Carobbio), Amoruso (40′ st Cavalli). (Giosa, Zeytulaev, Rigoni, Pavarini). All. Mazzarri.

Sampdoria: Antonioli, Zenoni, Castellini, Sala, Pisano (33′ st Marchesetti), Kutuzov (46′ st Foti sv), Volpi, Palombo, Tonetto (40′ st Dalla Bona), Flachi, Colombo. (Castellazzi, Zamboni, Mingozzi, Pavan). All. Novellino.

Arbitro: Rosetti di Torino.

Marcatori: 7′ pt Paredes, 44′ pt Kutuzov, 1′ st Amoruso.

Note- Spettatori 10.000. Ammoniti: Lauro, Sala, Dalla Bona. Angoli: 9-6. Recupero: 2′ pt; 4′ st.