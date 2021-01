Mercato Reggina, un’altra big di Lega Pro ci prova per De Rose

Il Catania cerca il tris di amaranto. Dopo aver preso in estate Reginaldo e Sarao, i rossoblù puntano anche sul capitano della squadra che, lo scorso anno, dominò il girone meridionale di Lega Pro. Nella giornata di ieri, il club etneo è entrato in contatto col procuratore di Ciccio De Rose, altro calciatore che la Reggina ha deciso di mettere in lista partenze durante questo calciomercato invernale.

La prima società a chiedere informazioni sul centrocampista era stata la Sambenedettese, ma al momento la pista sembra essersi raffreddata.

Così come per Bellomo, anche per De Rose il week end che bussa alle porte potrebbe portare sviluppi decisivi.

vi.iel.