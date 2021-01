Il messaggio d’addio di Rolando: ”Da oggi Reggio e la Reggina avranno un tifoso in più…”

C’è un legame profondo e sincero dietro il messaggio di addio che Gabriele Rolando ha indirizzato a Reggio Calabria ed ai tifosi amaranto in seguito all’ufficialità del suo trasferimento al Bari. All’esterno genovese, infatti, sono bastate cinque righe sui social per ribadire ancora una volta i suoi sentimenti nei confronti della Reggina e di tutto l’ambiente in generale, che dopo una stagione e mezza lo ha appena visto al passo d’addio.

E’ un dato di fatto come lo stesso Rolando – tra i protagonisti della promozione in B della scorsa stagione – abbia lasciato un bel ricordo di sé in riva allo Stretto, tra i tifosi e all’interno del gruppo squadra. Ed il suo messaggio di addio – riportato di seguito e sotto al quale figurano, tra gli altri, i commenti di Denis e Liotti – è una testimonianza del rapporto venutosi a creare tra il calciatore e la città, grazie ad un ‘semplice’ pallone che rotola su un prato verde…