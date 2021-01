Gazzetta del Sud: Reggina-Bari, Bellomo e Montalto due piste separate

La Reggina stringe i tempi per Adriano Montalto, ma non è assolutamente detto che Nicola Bellomo segua la strada inversa. L’indiscrezione, arriva dal sito della Gazzetta del Sud.

“Sembrava uno scambio in dirittura d’arrivo- si legge- ed invece l’asse tra Reggio Calabria e Bari, inaugurato dal passaggio in biancorosso di Rolando, si muove attraverso due trattative distinte e separate. Il ritorno di Bellomo in Puglia al momento è in stand by, e non è detto che l’affare si concretizzi. Di tutt’altro tenore, la pista che porterebbe in Calabria Adriano Montalto: la Reggina ha sferrato un autentico assalto per l’attaccante ex Ternana, e spera di chiudere nel minor tempo possibile”.

Novità imminenti dunque, per una Reggina a caccia della punta. “Tra stasera e domattina, sono attesi importanti sviluppi, in un senso o nell’altro”.