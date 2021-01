Serie D, nei recuperi sorridono Castrovillari e Rende: la nuova classifica

Sorridono le due calabresi impegnate nei recuperi del Girone I di Serie D disputati quest’oggi. Si gioca finalmente la sfida tra Troina e Castrovillari, programmata inizialmente per il 1° novembre scorso e rinviata più volte. La squadra di Franceschini, senza gare ufficiali da quasi un mese (ultima partita il 23 dicembre contro il Biancavilla), ottiene tre punti pesanti vincendo per 1-0 in Sicilia grazie ad un rigore trasformato dal solito Corado. I Lupi del Pollino raggiungono quota 15 in classifica e hanno ancora ben 3 partite da recuperare.

Al dodicesimo tentativo, sorride anche il Rende che grazie ad una rete nel primo tempo firmata Mosciaro, ottiene la prima vittoria del suo campionato, ai danni del Santa Maria del Cilento. La squadra di mister Napoli resta in ultima posizione con soli 5 punti ma il successo ottenuto contro i salernitani, sesti in classifica, potrebbe rappresentare la svolta della stagione.

Serie D Girone I – Recuperi

7^ giornata – Troina-Castrovillari 0-1

12^ giornata – Rende-Santa Maria del Cilento 1-0

Classifica

25 ACR Messina

21 San Luca

20 Acireale**

20 FC Messina**

18 Licata

17 Gelbison*

17 Santa Maria del Cilento*

16 Cittanovese*

16 Dattilo*

15 Biancavilla* (-1)

15 Castrovillari***

15 Paternò*

15 Rotonda*

10 Roccella*

9 Sant’Agata

9 Troina**

6 Marina di Ragusa***

5 Rende

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno