Reggina: verso Frosinone con il rebus attaccante

Voci di mercato che si rincorrono e gara di campionato che incombe. Sabato Reggina impegnata a Frosinone, per invertire la rotta dopo le ultime due sconfitte consecutive. In casa amaranto i problemi non mancano, specie nel reparto offensivo. Gli infortuni di Charpentier e Rivas, l’addio di Lafferty, costringono Baroni a scelte quasi obbligate in attacco.

Stando a quanto raccolto da RNP Elia Petrelli, giovane atleta che il Genoa cederà in prestito alla Reggina, non si unirà ai compagni prima della prossima settimana. A meno di clamorosi e repentini “colpi” di mercato dell’ultimo minuto, dunque, il pacchetto offensivo a disposizione di Baroni per la gara contro gli uomini di Nesta resta ridotto ai minimi termini: Jeremy Menez o German Denis. Queste le due scelte in mano al tecnico che, con molta probabilità, opterà per il francese nel ruolo di attaccante centrale, posizione già ricoperta al Milan con ottimi risultati. Da capire inoltre le condizioni di Crisetig, in base alla sua disponibilità o assenza potrebbero cambiare altri uomini nell’undici iniziale.